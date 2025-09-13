Un vídeo enviado a Diario Extra muestra como tres camiones de basura, en apariencia cargados desde la Gran Área Metropolitana, se movilizan hacia Santa Rosa de Limón.

Video grabado este viernes en el cruce entre Limón centro y Santa Rosa.

“Cargada la basura, esas carretas están cargadas y van para el basurero; vienen tres para Limón, a pelo cargado para Santa Rosa”, señala la ciudadana que grabó el video.

Este medio contacto a la alcaldesa Ana McCalla, quien confirmó diversos reportes de traslados hacia el caribe nacional, lo que, según la jerarca del gobierno local, representa un riesgo para la provincia y sus habitantes.

“Parece que siguen trasladando residuos según los reportes. Y lo peor es que las acciones que la municipalidad presentó por medio de mi persona no fueron acogidas. Y la empresa por ser privada continúa tomando sus decisiones”, detalló McCalla.

Según la alcaldesa, desde su despacho se ha intentado poner medidas cautelares que detengan el movimiento de desechos, sin embargo, esto no ha dado frutos, por lo que pide intervención del Ministerio de Salud.

Entre las acciones presentadas se encuentran una medida cautelar, acercamientos con la empresa, consultas al MS para entender cuál es la capacidad del relleno y un operativo conjunto para evidenciar los traslados, sin embargo, “el hecho de ser una empresa privada nos ha traído abajo estas labores”, comentó McCalla.

Riesgo humano y medioambiental

El activista medioambiental Marco Levy señaló a Diario Extra que además del factor humano del movimiento de desechos hacia Limón, también existe una afectación al medio ambiente, ya que el botadero se ubica en una zona boscosa y cercana a un humedal.

“Limón no está en condiciones de recibir desechos sólidos; nuestra provincia requiere desarrollo, educación y, sobre todo, seguridad, la cual es inexistente. A pesar de la disponibilidad de tecnología, no se está utilizando adecuadamente, en cambio, se nos está inundando de basura sin justificación alguna ni beneficios tangibles para nuestra población”, destacó Levy.

El problema de la basura ha sido señalado por diversos gobiernos locales; razón por la cual el Ministerio de Salud lanzó una normativa que regula su manejo y traslado; sin embargo, esto ha generado más inconformidad entre los municipios.