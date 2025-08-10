El delantero costarricense Anthony Contreras sigue brillando en el fútbol europeo. Este sábado, el atacante anotó en la victoria 2-0 del Riga FC ante el Grobiņas, en la liga de Letonia.

Su gol llegó al minuto 76, sellando el triunfo de su equipo y confirmando su buen momento en la temporada. Con este resultado, el Riga FC mantiene una impresionante racha invicta que se extiende desde el 29 de marzo de este año.

Contreras ha sido pieza clave en el esquema del club, disputando 24 de los 26 partidos de la Virsliga, y aportando tanto en goles como en juego ofensivo.

El Riga FC continúa firme en la lucha por el campeonato, con el tico dejando su huella en cada jornada. Actualmente son líderes y solo contabilizan una derrota.

Observe el gol en el siguiente enlace: