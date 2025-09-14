Para su bien y el de la selección de Costa Rica, el delantero Alonso Martínez no se cansa de hacer goles. La noche de este sábado anotó el 1 a 2 de la victoria 1 a 3 del New York City ante Chicago Fire, de visita.

El gol llega en jugada de cobro de tiro de esquina. Un compañero del tico cabecea y el balón queda suelto en el área. El orgullo de la Isla de Chira define de patadón a marco. Se jugaban 57 minutos.

Este es el gol número 16 de Martínez en la presente campaña. Su próximo juego será el miércoles 17 de setiembre a las 5: 30 p.m. ante Columbus Crew. Al terminar dicho juego y a falta de otros compromisos el City se colocaba en la posición 7 de la Conferencia del Este.