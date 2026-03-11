La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, se encontró con la líder opositora venezolana María Corina Machado durante su llegada a Santiago, donde ambas participan en las actividades previas al traspaso de mando presidencial en ese país.

El encuentro se produjo en el marco de la visita de delegaciones internacionales que asistirán a la investidura del presidente electo chileno, José Antonio Kast.

A través de redes sociales, la Presidencia de la República de Costa Rica compartió un video del momento y destacó el significado del saludo entre ambas figuras políticas.

“Abrazo por la libertad. Fue un encuentro casual, pero el abrazo de dos grandes mujeres no dejó ninguna duda sobre su compromiso de lucha por la libertad y el bienestar de sus pueblos. Se trata de la presidente electa de Costa Rica, Laura Fernández, y la lideresa venezolana, María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz. Ambas coincidieron a su llegada en Santiago de Chile para asistir al traspaso de poderes de José Antonio Kast. Un abrazo espontáneo y sincero que siembra esperanza para el futuro de Latinoamérica”, compartieron en redes sociales.

El encuentro fue difundido mediante un video en plataformas digitales, donde se observa el saludo entre ambas líderes al coincidir en la capital chilena previo a las actividades oficiales relacionadas con el cambio de mando presidencial.