La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó este lunes a las declaraciones del fiscal general, Carlo Díaz, sobre la eventual prisión preventiva que podría imponerse a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y afirmó que una medida de corta duración “sería un ridículo”.

Fernández se refirió al tema durante su visita a la Asamblea Legislativa, luego de que el fiscal indicara en Extra Radio 92.3 FM que, debido a los plazos ya descontados en otros procesos, tanto alias “Diablo” como alias “Tan” podrían enfrentar un periodo de prisión preventiva relativamente corto.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Sería el ridículo nacional más grande que haga el Poder Judicial”, expresó la mandataria al ser consultada sobre esa posibilidad.

Horas antes, Díaz explicó que el Ministerio Público solicitaría prisión preventiva y que no contemplaría otras medidas cautelares.

También señaló que la audiencia se realizó de forma presencial, pese a que el Ministerio de Justicia había solicitado que fuera virtual.

Alias “Diablo” y alias “Tan” comparecieron este lunes ante el I Circuito Judicial de San José, tras su captura el pasado 24 de julio durante un operativo del OIJ en Sarapiquí.

Será hasta en horas de la tarde cuando se dé a conocer las medidas aplicadas a los detenidos.