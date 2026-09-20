Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

En mensaje transmitido en Cadena Nacional por la presidenta de la República, Laura Fernández, se presentó un balance de las obras sanitarias entregadas y en desarrollo a lo largo del país.

La presidenta destacó los esfuerzos por transformar la atención en salud frente a rezagos históricos. Al respecto, afirmó de manera textual:

“Compatriotas, durante décadas nuestra salud quedó atrapada en el abandono y la burocracia. Hoy estamos recuperando la caja con nuevos hospitales y ebáis en todos los rincones del país”.

En relación con el impacto social y el acceso equitativo a los servicios médicos, la mandataria enfatizó:

“Nosotros le pagamos y le cumplimos al pueblo costarricense levantando hospitales y clínicas por todo el país para que nunca más el derecho a una salud digna dependa del lugar donde nació un costarricense, sino que sea una realidad viva para todos los ticos”.

Lista de proyectos de infraestructura de salud por provincia

Los proyectos y centros médicos destacados en el video, se distribuyen por provincia de la siguiente manera:

Puntarenas : Nuevo Hospital Monseñor Sanabria : Destacado como “el centro médico más grande y moderno de Centroamérica”, con el cual se puso fin a 11 años de espera para los habitantes de la zona. Área de salud en fase de construcción en Cóbano y Garabito.

:

Cartago : Hospital William Allen Taylor (Turrialba) : Centro hospitalario entregado tras más de 13 años de espera comunitaria. Área de Salud de La Unión : Obra puesta en servicio dentro de las nuevas clínicas del país. Nuevo Hospital de Cartago : Proyecto en desarrollo sobre el cual la mandataria aseveró que “va porque va”, estimando que el movimiento de tierras inicie “el próximo junio del año entrante”.

:

Alajuela : Áreas de Salud de La Fortuna y Aguas Zarcas : Centros de atención primaria y clínicas construidas para la región.

:

Guanacaste : Área de Salud de Nicoya : Infraestructura clínica habilitada como parte de la red local.

:

San José : Torres especializadas : Obras de alta complejidad e infraestructura en los centros hospitalarios Calderón Guardia , San Juan de Dios y Hospital México .

:

Heredia: Anteproyectos en Virilla y Cubujuquí.

