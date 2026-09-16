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Hay noticias que se sienten todavía más especiales cuando se reciben al lado de las personas que han acompañado cada paso del camino.
Eso fue precisamente lo que vivió Kendall Peña al conocer su nominación a los Grammy, un momento que quiso compartir con su mamá y su tía.
@kendallpena Representando a Costa Rica en los LATIN GRAMMYS DIOS!!!! Tenía un pequeño presentimiento de que esto podía pasar, no han sido meses fáciles pero sabía que si recibía esta noticia quería estarla recibiendo con mi mamá y mi tía. Este es el peor video del mundo y cero aesthetic, había puesto mi alarma a las 7:00am para verlo y me quedé dormido. Nos vemos en las vegas!!! 😭 #latingrammy #bestnewartist #kendallpeña #costarica #mexico ♬ son original – fansiennaspiro
El artista publicó un video en sus redes sociales en el que aparece junto a su madre reaccionando a la noticia. Ambos vivieron la sorpresa con mucha emoción y terminaron abrazándose, en una escena que dejó ver lo especial que fue para los dos.
Peña confesó que, aunque tenía un pequeño presentimiento de que la nominación podía convertirse en realidad, los últimos meses no habían sido sencillos. Por eso, tenía claro con quién quería vivir una noticia de esta magnitud.
“Tenía un pequeño presentimiento de que esto podía pasar, no han sido meses fáciles, pero sabía que si recibía esta noticia, quería estarla recibiendo con mi mamá y mi tía. Este es el peor video del mundo y cero aesthetic, había puesto mi alarma a las 7:00 am para verlo y me quedé dormido”, escribió.
El propio artista se tomó con humor el video que compartió, al reconocer que estaba lejos de ser una grabación perfecta o “aesthetic”. Sin embargo, detrás de esas imágenes quedó uno de esos recuerdos que difícilmente se olvidan.
Y es que, más allá de la nominación, el momento tuvo un significado familiar. Kendall pudo recibir la noticia acompañado de su mamá, abrazarla y celebrar junto a ella un reconocimiento que representa un nuevo paso en su carrera.
“Esto es de nosotros mami, Dios sabía que tenía que estar en Costa Rica para vivir este momento juntos”, compartió el artista en sus redes sociales.
Ahora, después de vivir la emoción en casa y junto a su familia, Peña ya tiene la mirada puesta en el siguiente capítulo: Las Vegas, donde espera continuar escribiendo esta historia que comenzó con un sueño y que hoy lo lleva hasta los Grammy.