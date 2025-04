El Newell’s Old Boys (NOB) de Argentina empieza hoy a las 6:10 p.m. su participación ante el club Kimberley de la tercera división de ese país. El juego tendrá como sede la casa de los rojinegros, el estadio Marcelo Bielsa.

El arquero costarricense Keylor Navas, del NOB, señala que toman con mucha seriedad dicho encuentro.

¿Qué significa iniciar el Torneo Copa? Cada momento hay que disfrutarlo al máximo, vamos a empezar la copa y espero que hagamos las cosas mejor que todos para poder ganar. Tenemos esa ilusión intacta de levantar un título. Hay que tener fe y trabajar muchísimo pues sin trabajo no se puede conseguir nada. Además, hay que pedirle a Dios salud para levantarse con ganas y al 100% y llegar a cada partido a demostrar que realmente queremos ganar. Todos los partidos tenemos que tomarlos con la misma responsabilidad, seriedad y confianza.

¿Qué cambios ha hecho el técnico Cristian Fabbiani?

Hemos trabajado su idea y al final todos lo entrenadores tienen su idea. A veces es fácil o complicado adaptarse. Hemos tenido racha de partidos sin perder y contra Boca (Juniors) era de esos partidos que todos queremos jugar, ganar y ser importantes.

¿Cómo se ha sentido en lo personal? Me estoy sintiendo muy bien y muy agradecido con Dios en la cancha. Es lo que me gusta y me siento muy cómodo como jugador. Debemos jugar con personalidad, humildad, porque eso te pone los pies sobre la tierra. Cada partido y entrenamiento son diferentes y por igual hay que trabajar.

¿Cómo ha sido pasar por equipos tan grandes y no perder ese deseo de gloria?

Yo creo que cuando uno prueba ganar uno no quiere volver. Hay que sentir esa hambre de querer más. Cuando no se siente bien ya no hay que estar en el fútbol solo por estar. Ese fueguito está intacto y por eso debemos seguir luchando.

El juego se podrá ver por el canal T y C Sports.