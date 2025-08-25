¿Hubo traición en Saprissa? Tras la salida sorpresiva de Paulo César Wanchope, las redes explotaron con rumores de que el vestuario le había “hecho la cama” al técnico. Kendall Waston rompió el silencio y aclaró la polémica.

A pesar de que Wanchope mantenía un rendimiento del 62%, el Deportivo Saprissa decidió poner fin a su contrato. La decisión levantó sospechas, más aún porque, en el primer partido con Vladimir Quesada al mando, el equipo morado goleó 4-0 en la Cueva.

En conferencia de prensa, Waston fue consultado sobre los señalamientos que circulaban en redes sociales y explicó lo ocurrido, dejando claro su postura sobre la polémica frase que indica una traición interna para forzar la salida del entrenador.