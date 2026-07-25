Video: Jerarcas se meten a redondel de toros en Nicoya

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Juan Ramírez Guillén y el vicepresidente, Douglas Soto, bajaron a la arena del Campo Ferial de Nicoya durante la corrida de toros.

La presidenta de la República, Laura Fernández, fue la dedicada de la corrida. Estuvo acompañada del Primer Caballero, Jeffrey Umaña, así como de otros ministros del Gabinete.

Durante la actividad realizada en horas de la tarde en Nicoya, Guillén y Soto bajaron junto a los improvisados para tener una experiencia taurina más real.

El curioso momento se dio mientras la mandataria los veía desde el balcón del redondel.

Fotografía Mauricio Aguilar