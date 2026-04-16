Video: Incendio forestal llega a diversas estructuras en Guanacaste

Un incendio forestal de gran magnitud amenaza varias estructuras en Playa Lagarto, en Santa Cruz, según informó el Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se registra en una zona montañosa, donde las llamas avanzaron rápidamente y ya alcanzan bodegas y al menos 15 estructuras cercanas.

Equipos de la unidad operativa forestal se encuentran en el sitio realizando labores intensivas para contener el fuego y evitar mayores afectaciones.

Debido a la ausencia de hidrantes en el sector, los bomberos han tenido que abastecerse de agua mediante la succión desde tanques de viviendas cercanas, utilizando sistemas especiales.

Las labores continúan y el incendio se mantiene en proceso de control.