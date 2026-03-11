Video: Incendio afecta matorral cercano a Marina Papagayo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un incendio afecta a varios árboles en un terreno cercano a la entrada de la Marina Papagayo, en lo que manejan como incendio forestal.

De acuerdo con el reporte de Bomberos a Grupo Extra, la emergencia se encuentra bajo atención de las autoridades y de momento se desconoce la afectación total.

Las labores de las autoridades y funcionarios privados apunta a “focos humeantes”, los cuales deben ser controlados para evitar que el fuego se reavive en algunos puntos. Trabajadores presentes en barcos anclados en la marina reportaron la afectación.

Fotos cortesía de A. Meléndez.

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