Video: Hombre muere tras asalto con “candado chino” en San José

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un hombre falleció la tarde de este jueves luego de que dos sujetos intentaran asaltarlo mediante la técnica de inmovilización tipo candado chino.

Según se muestra en el video, la víctima se encontraba afuera de un establecimiento en el sector de Hospital, en San José, en apariencia conversando con los sospechosos, cuando estos lo atacan con dicha técnica y le roban sus pertenencias.

El hombre quedó acostado sobre la acera sin poder moverse, mientras que los sujetos huyeron.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, fue declarado fallecido.

Video: Javier Calderón, Cruzrojista

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de la escena para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.