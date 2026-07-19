Un susto se vivió durante las fiestas de Nicoya la noche del viernes, luego de que un hombre aparentemente armado irrumpiera en la tarima donde se presentaba la Marimba Orquesta Los Golobios, obligando a los músicos a salir corriendo del escenario en medio de la confusión.

Tras lo ocurrido, la agrupación emitió un comunicado oficial en el que aclaró que el incidente fue completamente ajeno a sus integrantes y a su equipo de trabajo.

“Queremos aclarar a todos nuestros seguidores, amigos y público en general que el incidente ocurrido la noche de ayer en el Picadero del Campo Ferial de Nicoya fue un hecho totalmente ajeno a Marimba Orquesta Los Golobios”, indicaron.

Según explicaron, el hombre ingresó a la tarima para refugiarse, provocando algunos daños materiales. No obstante, aseguraron que ninguna persona resultó herida ni se registraron pérdidas humanas.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que el sujeto sube al escenario portando lo que aparenta ser un arma de fuego, mientras los músicos abandonan rápidamente el lugar para ponerse a salvo.

La agrupación insistió en que el hecho no guarda relación con ellos y agradeció el apoyo recibido por parte del público.