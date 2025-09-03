El pasado 1.° de septiembre, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) atendieron la alerta sobre una tortuga lora, especie considerada en peligro de extinción, encontrada en condiciones críticas en la playa de Punta Banco en Pavones de Golfito.

“El ejemplar, fue encontrado en la parte sur de la playa de Punta Banco con ambas aletas posteriores amputadas. Aunque se desconoce con certeza la causa, se manejan dos posibles versiones, que la tortuga quedara atrapada en una red de pesca y, por el esfuerzo del animal, las aletas fueran cercenadas, o bien que le hayan sido cortadas intencionalmente para liberar la red“, indicó el MINAE.

Destacados en el Área de Conservación Osa (ACOSA-SINAC), trasladaron la tortuga de inmediato al Centro de Rescate correspondiente, donde recibió valoración médica y atención especializada.

Encuentran tortuga con aletas amputadas. Foto: SINAC-MINAE.

“Este lamentable suceso evidencia la vulnerabilidad de las especies marinas frente a las prácticas pesqueras no sostenibles, y recalca la necesidad de fortalecer las acciones de conservación y educación ambiental en las comunidades costeras“, agregó la institución.

Por su parte, el equipo del Proyecto de Tortugas Punta Banco compartió en redes sociales el hallazgo.

“Nuestro equipo hizo un hallazgo desgarrador en la playa, justo al sur de Punta Banco: una tortuga marina semi-adulta apareció varada sin sus dos aletas delanteras. Las heridas no eran recientes, y ambas extremidades parecían haber sido cortadas en el mismo punto, dejándonos solo con conjeturas sobre qué pudo haber causado un trauma así”.

Video tomado de las redes sociales del Proyecto de Tortugas Marinas en Punta Banco.

Añadieron que la tortuga fue trasladada a un santuario de vida silvestre con atención veterinaria, donde podría continuar con vida si se encuentra en buenas condiciones generales.

“Momentos como estos son duros, pero también nos recuerdan por qué nuestro trabajo de conservación es tan importante“, concluyeron.

La tortuga lora (Lepidochelys kempii), considerada en peligro crítico de extinción por la Lista Roja de la UICN, representa un individuo vital para la sobrevivencia de la especie.

El SINAC-MINAE hizo un llamado a pescadores, comunidades y visitantes a denunciar cualquier práctica que atente contra la vida marina mediante la línea 1192, la plataforma SITADA (www.sitada.go.cr) o en sus oficinas.