Oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieron una caja de leche con droga y celulares en el centro penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El hallazgo se produjo cerca de la malla que colinda con la cocina del penal, cuando un oficial notó la caja en un sitio inusual y de inmediato alertó a sus compañeros.

Oficiales hallaron cocaína y celulares ocultos. Foto: Ministerio de Justicia.

Al revisar el contenido, encontraron:

Un paquete con 548,65 gramos de aparente marihuana .

. Otro con 232,80 gramos de aparente cocaína .

. Un envoltorio con 2 celulares .

. Y un paquete con papel tipo boleta.

La Policía Penitenciaria informó que los objetos fueron levantados y trasladados a la oficialía de guardia para el debido trámite.

Las autoridades investigan el caso.