La patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas arribó la noche del sábado al puerto de Caldera, en Esparza, Puntarenas, con el guardaparques que resultó herido en la Isla del Coco.

La embarcación llegó a las 10:00 p.m. a la Estación de Guardacostas de Caldera, tras una travesía de casi 24 horas de duración.

Una vez en tierra, el herido fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma, en La Uruca, San José, para recibir atención médica especializada.

Guardaparques herido fue trasladado a hospital en San José. Foto: MSP.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la patrullera había zarpado cerca de las 11:00 p.m. del viernes desde la Isla del Coco, donde arribó el jueves en horas de la tarde con un equipo integrado por oficiales del Guardacostas, del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de Bomberos, quienes participaron en el rescate.

El operativo se desarrolló luego de que el guardaparques sufriera una caída en un precipicio de aproximadamente 40 metros en la Bahía Wafer, dentro del Parque Nacional Isla del Coco.

De acuerdo con el Ministerio, el operativo de rescate duró 4 días y requirió la coordinación de personal, embarcaciones y drones para lograr evacuar con éxito al funcionario herido.