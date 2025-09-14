Esta mañana, la Antorcha de la Independencia arribó al Parque Central de Grecia, acompañada por una comitiva de estudiantes que participó en la actividad cívica.

Durante el acto, se entonó el himno nacional, el cual contó con interpretación en lengua de señas costarricense (LESCO), permitiendo que personas con discapacidad auditiva pudieran seguir la ceremonia.

La actividad registró una notable asistencia de ciudadanos que se congregaron en el parque para presenciar la llegada del símbolo patrio.

El evento forma parte del recorrido oficial de la Antorcha por distintas localidades del país, en el marco de las actividades conmemorativas de la independencia nacional.