Video: Gordienko cuestiona a Nogui Acosta por hacer “lero lero” desde su curul

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un video que circula en redes sociales muestra al jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta realizando el gesto de “lero lero” hacia personas ubicadas en la barra del público de la Asamblea Legislativa, durante la sesión de la tarde de este jueves.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko cuestionó al legislador por lo ocurrido y le pidió explicar si el video era auténtico o había sido generado mediante inteligencia artificial (IA). Sin embargo, Acosta no respondió a sus señalamientos.

Grupo Extra revisó la transmisión del canal oficial de la Asamblea Legislativa y confirmó que en las imágenes se observa a Acosta realizando el gesto desde su curul.

“Yo nada más quiero mostrarlo porque ustedes mismos se han quejado que gente en las barras hacen cosas que ustedes mismos consideran irrespetuosas. Y a mí me parece irrespetuoso que usted le haga lero lero al pueblo que viene aquí a manifestarse”, manifestó Gordienko.

La legisladora también cuestionó la reacción de Acosta independientemente de lo que hubieran hecho previamente las personas ubicadas en la barra.

“Y si ellos lo hicieron primero, creo que su investidura implica contenerse, preservar la solemnidad y la seriedad que debe caracterizar a los miembros de una Asamblea Legislativa”, agregó.

Se solicitó por medio del grupo de prensa de WhatsApp del PPSO una reacción de Acosta, pero al cierre de esta nota no se había dado.