Video: Golazo de Manfred Ugalde en empate del Spartak Moscú

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El delantero Manfred Ugalde sigue sumando buenas actuaciones en el fútbol de Rusia y este sábado volvió a aparecer en las redes.

El costarricense marcó su cuarto gol en Liga en el empate 1-1 de su equipo, el Spartak de Moscú, ante el Krylya Sovetov Samara.

GOL DE MANFRED UGALDE CON EL SPARTAK DE MOSCÚ 🔴⚪️



➡️Ugalde se encuentra en un gran nivel con su club, a la espera de volver a la selección para la siguiente fecha FIFA. pic.twitter.com/hrVgPCPOtV — Tribuna (@tribunadepts) October 10, 2026

Ugalde anotó al 79’ luego de una buena combinación de pases frente al área que culminó con un disparo desde fuera del área.

Lamentablemente para él y su equipo, recibieron el empate siete minutos después, con el cual, logran rescatar un punto como visitantes.

El Spartak se ubica en la tercera posición de la Premier Liga, del balompié ruso, al tiempo que el atacante llegó a su sétima anotación en la temporada.