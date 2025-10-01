La diputada independiente Gloria Navas hizo una reflexión este miércoles en su espacio de control político, en el marco El Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, donde dijo que ha tenido una vida feliz y también lamentó la violencia política que ha vivido como legisladora.

“He tenido una vida feliz, con algunos bemoles de tristeza y abundancia de lágrimas, pero he tenido hijos y tengo nietos y también entregué a uno de mis hijos en las manos del Señor, quien falleció en un accidente de tránsito. Estoy pasando por la experiencia de la Asamblea Legislativa, que es una experiencia tremenda de vida, pero también he sufrido violencia política”, indicó.

Agregó que parte de la violencia política que he venido sufriendo se le ha atacado como “la abuela del narco”.

“Como la abuela que está involucrada en los temas de organización criminal, que es totalmente falso y un tremendo irrespeto”, enfatizó.

“La violencia política es nefasta en cualquier edad y sobre todo cuando se trata del adulto mayor. No uso Cofal, sino Chanel N.º 5”, finalizó en referencia a las palabras del presidente Chaves, cuando dijo que Rodrigo Arias olía a Cofal.