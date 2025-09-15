La bandera de Costa Rica ondea en lo más alto del atletismo mundial gracias a Gerald Drummond Hernández, quien aseguró su pase a las semifinales de los 400 metros vallas en el Campeonato Mundial que se desarrolla en Tokio, Japón.

El desamparadeño protagonizó una emocionante carrera en el cuarto heat, donde partió desde el carril 8. Con un registro de 48.81 segundos, Drummond cruzó la meta en la cuarta posición, resultado que le otorgó el boleto directo a la siguiente fase.

💥 ¡Hubo que esperar, hubo suspenso! Gerald Drummond se metió en las semifinales del Mundial de Atletismo. pic.twitter.com/cukB51jJkE — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 15, 2025

El heat fue dominado por el estadounidense Rai Benjamin (48.15), seguido por Emil Agyekum de Alemania (48.33) y el botsuano Víctor Ntweng (48.54), mientras que el costarricense completó el grupo de clasificados con su sólido desempeño.

Este nuevo logro muestra el gran nivel que atraviesa el atleta de 31 años, quien ya había alcanzado las semifinales en los Juegos Olímpicos de París 2024 y llegó a Tokio ubicado en el puesto 27 del ranking mundial de la World Athletics.

Gerald Drummond brilla en mundial. Foto: Luis Diego Gómez.

La semifinal está programada para el próximo miércoles 17 de setiembre a las 6:30 a.m. (hora de Costa Rica).

Drummond correrá en el heat 3, carril 4, donde enfrentará a rivales de primer nivel como: