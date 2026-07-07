Video: Futbolistas de Bélgica se burlan de Donald Trump

La clasificación de Bélgica a la siguiente ronda del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de los octavos de final.

Luego de eliminar a Estados Unidos, los futbolistas belgas celebraron con el ya conocido “Trump dance”, un gesto que muchos interpretaron como una indirecta hacia el presidente estadounidense, Donald Trump.

La celebración se produjo sobre el terreno de juego tras el contundente triunfo de los europeos por 1-4 sobre el campo del Lumen Field de Seattle. Minutos después, ya en el camerino, los jugadores repitieron el baile mientras festejaban el boleto a la cuarta fase

🇺🇸🇧🇪 Los jugadores de Bélgica hicieron el baile de Trump a modo de burla, después de eliminar a Estados Unidos pic.twitter.com/WraoBkcG9d — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 7, 2026

El mismo día del compromiso, pero en horas de la mañana, Trump reconoció públicamente que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien finalmente quedó habilitado para disputar el encuentro.

Aunque ningún futbolista belga confirmó que la danza fuera una respuesta directa al mandatario, la celebración fue interpretada por aficionados como una clara referencia a toda la polémica.

Los Diablos Rojos alimentaron esa percepción al publicar en sus redes sociales una imagen acompañada del mensaje ‘Overturn this’ (“Anulen esto” en su traducción al español), una frase que muchos relacionaron con la decisión de la FIFA de retirar la suspensión del delantero norteamericano.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra