Video: Futbolista impresiona con su dominio de idiomas en el Mundial

La previa del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica tuvo como protagonista a un hombre: Romelu Lukaku.

El delantero atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa junto a su entrenador, Rudi García. El detalle viene en que el belga respondió algunas preguntas en cuatro idiomas diferentes: inglés, español, francés y flamenco (variedad del neerlandés).

¡ROMELU LUKAKU HABLA HASTA OCHO IDIOMAS! 🤯



🇧🇪/🇳🇱 Flamenco

🇫🇷 Francés

🇬🇧 Inglés

🇪🇦 Español

🇮🇹 Italiano

🇵🇹 Portugués

🇨🇩 Lingala

🇹🇿/🇰🇪 Suajili



Impresionante cómo se desenvuelve el jugador belga en conferencia de prensa 👏 👏 👏 pic.twitter.com/S4Pwvf8Elx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 10, 2026

No es la primera vez que “Lukaku “el Búfalo” se desenvuelve de esta manera, ya que él es considerado políglota, una persona que domina varias lenguas, las otras del atacante son: italiano, portugués, lingala (popular en la República Democrática del Congo) y el suajili (emblemáticos en países africanos como Kenia, Tanzania, Ruanda y Uganda).

A lo largo de su carrera, Romelu Lukaku jugó en naciones como Inglaterra, Bélgica e Italia y de ahí aprendió a hablar en otros idiomas; asimismo, parte de su familia tiene raíces congoleñas, por lo que llegaba con ellos para que les enseñara.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra