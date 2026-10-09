Video: Fuertes lluvias inundan el hospital de Guápiles

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este viernes afectaron varias zonas del país; en especial varios cantones de Limón. Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el Hospital de Guápiles presenta afectaciones por inundaciones en el centro de salud.

Según los reportes, las oficinas administrativas y los pasillos principales del hospital presentan grandes volúmenes de agua por las constantes precipitaciones.

Además del centro médico, varias viviendas presentaron inundaciones en los pasillos y el agua comienza a anegar las calles de Guápiles ante el desbordamiento de quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para la mayor parte del territorio nacional debido a las precipitaciones registradas y al previsto ingreso de la Onda Tropical #50. Las zonas bajo esta condición de advertencia comprenden la Región Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Sur, el Pacífico Central y el Valle Central.

Colaboración con Corresponsal Reiner Montero.