Francisco Calvo tuvo una destacada participación con el Al-Ettifaq al aportar dos asistencias en su más reciente compromiso. El defensor costarricense llegará en buen momento a la fecha FIFA de octubre, en la que la Selección Nacional enfrentará a Honduras y Nicaragua.

El zaguero sirvió el primer pase de gol al minuto 18 para su compañero Ahmed Hassan Mahgoub. Más tarde, envió un centro preciso que Georginio Wijnaldum aprovechó para marcar el 1-2 parcial.



Sin embargo, a pesar de la buena actuación del costarricense, su equipo terminó eliminado por el Al Baten en la tanda de penales, con marcador de 4-2.