Video: Fernández confirma que existió una invitación a su nombre que Tovar nunca le entregó

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La destitución del excanciller Manuel Tovar Rivera suma un nuevo capítulo. La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó en entrevista con Fox News, la existencia de una invitación escrita formal emitida por el Gobierno de los Estados Unidos a su nombre como jefa de Estado para participar en la cumbre de seguridad Shield of the Americas (Escudo de las Américas), la cual nunca le fue trasladada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores.

Según reveló la presidenta Fernández, antes de tomar la decisión de retirarlo de su cargo, sostuvo una conversación directa con Tovar para escuchar sus descargos. En dicha reunión, el exministro justificó su actuación asegurando que la convocatoria al evento había sido de última hora, atropellada y puramente verbal, sin que existiese una comunicación escrita oficial.

No obstante, la mandataria recurrió a las fuentes de información del Poder Ejecutivo e interpuso verificaciones directas. Como resultado, la Presidencia obtuvo el documento físico original enviado a la Cancillería de la República.

“Llegó a decirme que todo fue muy fuera de tiempo, que no se recibió ninguna invitación escrita, que todo fue verbal… pero uno como presidente de la República tiene varias fuentes de información y conseguí la invitación escrita que se había enviado a la cancillería de la República y que, por omisión, por error voluntario o involuntario, esta invitación venía dirigida a mi persona como jefe de Estado y no me fue trasladada nunca”, aseveró la gobernante.

Fernández enfatizó que la iniciativa Shield of the Americas constituye un pilar estratégico de su administración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por ello, calificó la omisión de Tovar como un “error imperdonable” que rompía la disciplina estratégica requerida en el Gabinete.

Antecedentes: Cese oficial y autodesignación

El cese de Manuel Tovar se oficializó mediante el Acuerdo Presidencial N.º 081-P, rindiendo efecto a partir del 24 de septiembre de 2026. El decreto ejecutivo fundamentó la destitución en la participación de Tovar en la sesión del 22 de septiembre en Nueva York —encabezada por el mandatario estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado— sin informar ni consultar previamente a la Presidencia.

En declaraciones previas ante los medios de comunicación, la presidenta había cuestionado con dureza la autodesignación de Tovar como representante nacional en un foro concebido exclusivamente para gobernantes:

Respeto a la jerarquía constitucional: “Una cosa es una reunión entre cancilleres o entre secretarios y otra cosa es una actividad para presidentes. Y hasta donde yo sepa, la presidente de este país soy yo”.

Impacto diplomático: “¿Cómo se ve que el gobierno de los Estados Unidos invite a la presidente a una reunión para hablar de estos temas y que yo mande a un canciller? (…) Van a decir: ‘Esta señora sí es buena para recibir cooperación, pero para atender una invitación nos da la espalda'”.

Al momento de su despido, Tovar se encontraba participando en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, por lo que se le ordenó el regreso inmediato a Costa Rica. Tras su salida, el Gobierno designó a Ana Elena Pinto como nueva Canciller.

Con estas nuevas declaraciones, la mandataria ratificó que la decisión de remover a Tovar fue “correcta, acertada y la que más le conviene al interés nacional” para evitar sentar un mal precedente en la conducción de la política exterior costarricense.