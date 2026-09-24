Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

A pocos minutos de que comience el concierto de Natalia Lafourcade en Parque Viva, varios fanáticos han expresado su molestia por problemas relacionados con la organización del evento.

Una de las principales situaciones se presentó en el sector Golden Circle Lateral, donde los asistentes se encontraron con que la distribución de los campos había sido invertida.

De esta manera, quienes adquirieron un espacio reservado para ubicarse en determinado sentido ahora deben sentarse en dirección contraria a la que seleccionaron originalmente al comprar sus entradas.

El cambio provocó confusión entre los asistentes y generó largas filas en el lugar, mientras las personas buscaban recibir indicaciones de pie.

Pero esta no fue la única situación que generó comentarios entre los asistentes.

Foto: Raquel Vargas

Personas que resultaron ganadoras de un meet & greet con Natalia Lafourcade también manifestaron su molestia debido a que no tuvieron permitido tomar fotografías con sus propios dispositivos durante el encuentro.

Según indicaron, las imágenes fueron tomadas únicamente por el equipo que acompaña a la artista mexicana, utilizando sus propias cámaras.

Esto significa que quienes tuvieron acceso al encuentro no pudieron utilizar sus teléfonos para capturar directamente el momento junto a Lafourcade, quedando las fotografías en manos del equipo de la cantante.