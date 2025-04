El presidente municipal de la Municipalidad de San Ramón, Hermelink Chinchilla confirmó a Grupo Extra que presentó ante la Fiscalía una denuncia por amenazas de muerte y a su integridad física, contra el esposo de la alcaldesa de este cantón, Gabriela Jiménez Corrales.

La denuncia fue presentada la tarde de este martes.

La denuncia, que se hace formalmente contra “amenaza a funcionario público” también incluye a dos hermanos de la alcaldesa, quienes increparon e insultaron a Chinchilla, la noche de este lunes, en un restaurante, luego de la sesión del Concejo Municipal.

Chinchilla fue increparado en primera instancia por el esposo de la alcaldesa.

Los hechos quedaron grabados en varios videos que fueron suministrados a este medio.

¿Qué ocurrió?

Explicó que luego de salir del municipio, fue a cenar, en compañía de otros regidores y síndicos. En el lugar estaba presente el esposo de la alcaldesa.

Chinchilla señaló que en un momento el hombre le jaló la camisa con fuerza y le dijo que “fueran a pelear”.

“Yo como figura pública y como ciudadano jamás me voy a prestar para una cosa como esas. Él insistía y empezó a amenazarme”, comentó.

En medio de la discusión, Chinchilla le intentó explicar al hombre que sus señalamientos del actuar de la alcaldesa no eran personales y que además es su deber alzar la voz y denunciar lo que considere incorrecto ante la ley.

“Estamos haciendo un control de las cajas chicas, del festival navideño y los patrocinios, de sus salidas fuera del país, cuando estaba incapacitada, y cuando dijo a todos los medios que recibió dinero (de un empresario autobusero investigado, por intermediación del diputado socialcristiano Leslye Rubén Bojorges) y nosotros tenemos que hacer control político y eso le está molestando mucho a ellos”, afirmó.

Chinchilla agregó que cuando los hermanos de Jiménez entraron al restaurante, los improperios aumentaron contra él, incluso se le fueron encima con la intención de golpearlo, lo que lo obligó a esconderse en la cocina.

“Me iban a pegar, me gritaron que me iban a arrancar la cabeza y que me iban a matar. Lo ocurrido es inaceptable y bueno es algo que me preocupa mucho por mí y mi familia”, comentó.

Enfatizó que presentó la denuncia también para presentar un precedente, ya que los niveles de violencia están presentes en todas las sesiones municipales.

Gabriela Jiménez, Alcaldesa de San Ramón • Foto: Raquel Vargas.

Incluso la Fuerza Pública se hizo presente al lugar y ayudaron a que Chinchilla pudiera abandonar el lugar.

“Son cosas que no deben pasar, por eso estoy poniendo la denuncia, porque es inapropiado e inaceptable”, indicó Chinchilla.

Este medio buscó una reacción de la alcaldesa Jiménez; sin embargo, no respondió los mensajes enviados vía WhatsApp ni tampoco las llamadas a su teléfono celular.

La alcaldesa ha estado envuelta en polémicas luego que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le secuestró el celular en medio de las investigaciones por el caso conocido como Madre Patria.