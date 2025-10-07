El diputado de Nueva República y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, descarta renunciar a su inmunidad, luego que este lunes legisladores de varias fracciones le pidieron dejar el fuero para enfrentar una denuncia por un supuesto caso de abuso sexual, contra una menor de 13 años que habría ocurrido en el 2006.

Pero Alvarado, que no estuvo presente en el plenario ayer, porque se encontraba con su familia, tras lo publicado por el medio digital AmeliaRueda.com, respondió en un video descalificando a la oposición.

“Aquí estoy. Soy Fabricio Alvarado. No me estoy escondiendo de nadie. He atendido el proceso en el momento que corresponde, en el estado en que corresponde y en el lugar que corresponde” indicó.

“No en la prensa, porque los casos no se litigan en la prensa si es lo que pretenden ellos. Es absolutamente demagogo decir que debo renunciar a la inmunidad cuando ni siquiera existe una acusación. Es imposible hacerlo. Son esos discursos mentirosos que lanzan los politiqueros baratos para ganar, según ellos, el apoyo del pueblo, pero no ganan el apoyo de la gente, más bien lo pierden”, agregó.

Alvarado insiste que no se le puede ya condenar cuando debe existir un debido proceso.

“Ayer estuve con mi familia, claro que sí, como corresponde, porque son mi prioridad, pero aquí estoy para trabajar por los temas que necesita este país, no para caer en el juego de la politiquería barata y de la demagogia”, finalizó.