Video: Expulsan a Vinicius Jr por tirarle el cabello a un rival

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El brasileño Vinicius Junior fue protagonista de una de las expulsiones más insólitas en el fútbol español, pues le tiró el cabello a Nathan Saliba, del Villarreal.

El incidente se dio en el partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Fue al 72’ cuando el atacante marcó lo que parecía el 2-0 a favor de los merengues, sin embargo, una revisión del VAR lo cambió todo.

El árbitro vio que el suramericano tiró del cabello de Saliba en la jugada previa al gol, por lo que anuló la anotación y le mostró la tarjeta roja.

La decisión tomó por sorpresa a los jugadores del Real Madrid, quienes pensaron que iban a aumentar su ventaja, pero al final, el video arbitraje entró para impartir justicia.

Al final, los madridistas ganaron 1-0 con la anotación conseguida por Yan Diomandé al 62’.

Real Madrid’s Portuguese coach Jose Mourinho reacts during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 10, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

A pesar del triunfo, el trámite del partido fue muy difícil para los locales, quienes siguen a 6 puntos de diferencia con respecto al FC Barcelona, actual líder de la Liga Española.