El volcán Rincón de la Vieja presentó el domingo a las 11:48 a.m., una erupción que elevó una pluma de vapor y gas aproximadamente 3 mil metros sobre el cráter, según reportó el OVSICORI-UNA.

El vulcanólogo Geoffroy Avard explicó que la actividad corresponde a una desgasificación baja del volcán, por lo que no hay señales de erupción magmática significativa.

“El volcán tiene un conducto que se obstruye, aumenta la presión y provoca este tipo de erupciones; después, el gas se libera y se forma un nuevo sello”, indicó.

Esta condición hace que eventualmente puedan ocurrir explosiones menores, pero no significa que se vaya a producir una erupción peligrosa para la población.

El fenómeno no generó caída de ceniza significativa, y la pluma, rica en vapor de agua, gas y aerosoles, se dirigió hacia el oeste debido al viento. Sedimentos húmedos fueron expulsados hasta 500 metros desde el fondo del cráter principal.

La altura del volcán es de 1.916 metros, y el evento fue registrado mediante sismógrafos, infrasonidos, cámaras web y reportes de vecinos.

Autoridades y expertos mantienen la vigilancia del volcán, y hasta el momento no se reportan riesgos directos para comunidades cercanas, aunque se recomienda evitar acercarse al cráter y atender las alertas oficiales.