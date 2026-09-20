Video: Exparticipante de “Nace una Estrella” sufre robo en su pupusería

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La cantante costarricense Jafet Jerez vivió un nuevo momento complicado en uno de sus negocios, luego de que una persona aparentemente se llevara el dinero de las propinas de sus trabajadoras en la pupusería ubicada en Guadalupe.

Foto: Redes sociales

La artista, quien cuenta con establecimientos en Guadalupe y Moravia, publicó en redes un video de las cámaras de seguridad donde se observa a una persona ingresar al local y acercarse al recipiente en el que se encontraba el dinero.

En las imágenes, el individuo permanece durante algunos momentos en el establecimiento y, mientras las colaboradoras se encuentran ocupadas, toma el recipiente con las propinas.

Compartió el video para alertar a otros comerciantes

Jerez expresó su molestia por lo ocurrido, especialmente porque el dinero estaba destinado a las empleadas como reconocimiento por el servicio que brindan a los clientes.

“Nos robaron las propinas de nuestras chicas… ¿y qué podemos decir? ¿Que no debimos dejar nada ‘expuesto’? Bueno… sí, ya aprendimos… pero les compartimos el video para que no les pase a ustedes”, escribió la cantante junto a la grabación.

En otra parte de su publicación, agregó: “Ese dinerito era cariñitos de nuestros clientes por el esmero de nuestras chicas, y causa impotencia que alguien solo se lo lleve… aprendimos, sí… aprendimos”.

La denuncia se da semanas después de que la exparticipante de “Nace una Estrella” hablara públicamente sobre la difícil situación financiera de sus pupuserías, debido a los costos de operación y las bajas ventas.

A inicios de setiembre, la artista organizó el Pupusatón, una actividad de tres días para atraer clientes y recaudar fondos con el propósito de mantener sus negocios en funcionamiento.