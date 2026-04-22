Video: Estudiantes de la UCR toman edificio de rectoría

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó la tarde de este miércoles las instalaciones de la Rectoría, tras una manifestación convocada a raíz de las recientes negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Estudiantes ingresaron a la fuerza.

Los hechos derivados de la manifestación se dan tras la tercera sesión de negociación del FEES, donde la Comisión de Enlace no logró alcanzar un acuerdo y se mantuvo la propuesta del Ejecutivo de un aumento del 0%. Ahora, la decisión quedará en manos de la próxima Asamblea Legislativa.

Además, los estudiantes señalan un supuesto poco apoyo por parte del jerarca universitario, Carlos Araya, en lo que respecta al proceso de negociación de este fondo, según confirmó uno de los manifestantes a Grupo Extra.

El estudiante agregó que Araya no se encuentra en las instalaciones. Según indicaron, el grupo de estudiantes ingresó a la fuerza al edificio, causando daños en la infraestructura, entre ellos la ruptura de varios vidrios.

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