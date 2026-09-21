Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El reconocido actor irlandés Jack Gleeson, famoso por interpretar al rey Joffrey Baratheon en la popular serie “Game of Thrones”, conversó en exclusiva con Grupo Extra durante su visita a Costa Rica, donde participó en el evento Connecturday.

Foto: Mauricio Aguilar

Durante la entrevista, el intérprete destacó la respuesta de los fanáticos costarricenses y aseguró sentirse muy agradecido por la cantidad de personas que llegaron para compartir con él.

“Esta sensación es genial. Ahora me siento muy afortunado y privilegiado de que tanta gente haya venido a este evento tan maravilloso”, expresó el actor.

Además, aseguró sentirse halagado por la recepción que ha tenido en el país. “Me siento muy halagado de la forma en la que me recibieron desde mi llegada”, afirmó.

Foto: Mauricio Aguilar

La diferencia entre Joffrey y Jack Gleeson

El intérprete también se refirió a la manera en que los fanáticos distinguen entre su personalidad y el personaje que interpretó en la serie, uno de los más polémicos de la producción.

“No, no he sentido que nadie pueda diferenciar entre mí, el actor, y el personaje que interpreto. Creo que eso sería un poco una locura”, manifestó.

Gleeson agregó que se siente afortunado de que el público comprenda esa diferencia y no confunda al intérprete con el personaje de ficción.

Foto: Mauricio Aguilar

“Tengo mucha suerte de que todos estén cuerdos y no se hayan vuelto locos en contra de mi”, dijo entre risas.

Llegó un día antes de Connecturday

Ante la consulta sobre su llegada a Costa Rica, Gleeson aseguró que no tuvo ningún inconveniente para ingresar al país. El actor explicó que viajó en avión y presentó su pasaporte con normalidad.

Gleeson llegó un día antes de su presentación en Connecturday, evento en el que tuvo la oportunidad de encontrarse con los seguidores costarricenses.

“De la manera normal. En el avión no tuve ningún problema. No hubo ningún problema en absoluto. Simplemente llegué aquí de la manera normal, enseñé mi pasaporte y eso fue todo”, explicó.

Finalmente, el intérprete envió un mensaje de agradecimiento al público que lo recibió en el país.

“Les envío un fuerte abrazo, un gran beso y gracia a todos por el apoyo que me han dado”, concluyó.