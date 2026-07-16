Un operativo de emergencia se activó en El Coyol de Alajuela tras el hallazgo de dos túneles clandestinos utilizados presuntamente para el robo de combustible en una bodega de la zona.

El incidente, que provocó un derrame y la acumulación de gases peligrosos, obligó a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de seguridad para proteger a las comunidades aledañas.

El hallazgo y la respuesta inmediata

La alerta se dio a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que permitió la intervención de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la propiedad afectada. Al ingresar al sitio, los equipos de respuesta confirmaron la gravedad de la situación: uno de los túneles se encontraba inundado con diésel debido a un derrame generado durante la extracción ilícita.

Captura de pantall del túnel – Cortesía

Durante la noche de este miércoles, el personal de Salud, Ambiente y Seguridad (SAS) de Recope logró recuperar aproximadamente 1.500 litros de combustible. No obstante, la preocupación persiste debido a un segundo túnel donde se detectó una alta concentración de vapores inflamables. Dado que este espacio confinado podría estar conectado al poliducto que transporta gasolina, se extremaron las medidas de vigilancia.

Riesgo inminente para la comunidad

Las autoridades enfatizaron que estas actividades criminales trascienden el daño económico. “La perforación ilegal del poliducto puede provocar derrames, contaminación ambiental y situaciones con potencial de generar incendios o explosiones”, advirtió la institución.

Actualmente, las acciones se centran en:

Custodia permanente de la propiedad por parte de la Fuerza Pública.

de la propiedad por parte de la Fuerza Pública. Coordinación interinstitucional con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras entidades de primera respuesta para prevenir incidentes mayores.

con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras entidades de primera respuesta para prevenir incidentes mayores. Intervención técnica: Personal especializado trabajará este jueves para localizar la toma ilegal exacta y verificar la integridad de la tubería.

Acciones legales y denuncia ciudadana

Recope ya formalizó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se encuentra a la espera de las inspecciones oculares correspondientes.

La institución hace un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier movimiento sospechoso, excavaciones o actividades inusuales cerca del poliducto, recordando que estas conexiones ilegales ponen en riesgo la vida de los vecinos, los cuerpos de emergencia y el personal técnico que debe intervenir en estas zonas críticas.