Video: Esto dice el presidente de la Corte sobre su jubilación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, respondió a Grupo Extra qué ocurrirá con él una vez concluya su actual periodo como magistrado y si ha contemplado acogerse a la jubilación.

Cabe destacar que el nombramiento de Aguirre como magistrado propietario de la Sala Segunda vence el 12 de enero de 2029, luego de haber sido reelecto por la Asamblea Legislativa el 13 de enero de 2021 por un periodo de ocho años.

Consultado sobre qué pasará al finalizar ese nombramiento, señaló que aún es prematuro hablar del tema.

“Es muy temprano para hablar de estas cosas. No sé si para entonces estaríamos por aquí todavía. Soy una persona que va a cumplir próximamente 83 años, me siento bien, no tengo problemas físicos ni intelectuales, me siento como siempre”, manifestó.

Ante la consulta de si ha contemplado tomar la jubilación, respondió de forma escueta: “No, todavía no”.

Con ello, Aguirre dejó entrever que mantiene la intención de concluir su periodo completo como magistrado, que se extendería por tres años más.