La Fiscalía Adjunta de Pococí dirigió este jueves un allanamiento en la vivienda de un hombre de apellido Castro, conocido como “Cotoño”, investigado por los presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida y amenazas agravadas.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el pasado 13 de setiembre en un bar del sector de La Colonia, Pococí. Según la denuncia, el sujeto inició una discusión con una mujer, en la que intervino un menor de edad. Posteriormente, Castro habría apuntado con un arma al joven y a su hermano, antes de abandonar el sitio.

Lea: Allanan casa de hombre que amenazó con arma a personas en bar

Durante el operativo judicial, los agentes decomisaron:

Tres armas de fuego

Más de 100 municiones

₡1.300.000 en efectivo

Dos kilos de marihuana comprimida

Diversa parafernalia utilizada para el empaque de drogas, entre ellas picaduras, básculas digitales y un sellador al vacío.

Foto: Corresponsal

Con esta evidencia, la fiscalía no solo mantiene la investigación por amenazas y portación ilegal de arma, sino que además incorporará al caso el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Castro será indagado en el transcurso de la tarde y la Fiscalía adelantó que pedirá la imposición de medidas cautelares ante el Juzgado Penal. El caso se tramita bajo el expediente 25-000019-1982-PE.