Video: Este fue el gol 3000 en copas del mundo

El Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo a los libros de historia. El mediocampista argentino Enzo Fernández se convirtió en el autor del gol número 3000 en la historia de las Copas del Mundo.

La anotación llegó durante la remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final, tras un gran centro de Lautaro Martínez por la banda derecha. Con ese tanto de cabeza, el volante no solo encaminó la reacción de la albiceleste, sino que también quedó ligado para siempre a una de las estadísticas más importantes del torneo más prestigioso del fútbol.

Argentina are going away with the win over Egypt



Beautiful counter attack pic.twitter.com/bznWDHZG3b — JIMBA (@BIG_JIMBA) July 7, 2026

El primer gol en la historia de los Mundiales fue obra del francés Lucien Laurent, quien marcó el 13 de julio de 1930 frente a México en la primera edición disputada en Uruguay. Casi un siglo después y tras miles de partidos, Enzo Fernández escribió su nombre como el autor del tanto número 3000.

La cifra refleja la enorme evolución de la Copa del Mundo. Desde los 13 equipos que participaron en 1930 hasta los 48 seleccionados del formato actual, el torneo ha crecido de forma exponencial, permitiendo que cada edición deje nuevos récords.

Ahora, entre los 3.000 goles mundialistas aparecen las firmas de leyendas como Pelé, Diego Maradona, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.