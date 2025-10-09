China registró durante los 8 días de vacaciones de la ‘Semana Dorada’ y una presa en más de 30 carriles en la mayor estación de peaje del país, la estación de Wuzhuang, en Anhui.

A pesar de abrirse los 36 carriles en ambos sentidos, el flujo de vehículos procedentes del centro y oeste hacia Jiangsu, Zhejiang y Shanghái colapsó la estación.

China registró más de 2.430 millones de viajes de pasajeros entre regiones durante los ocho días de vacaciones de la ‘Semana Dorada’, lo que constituye un nuevo récord para esta festividad, informaron fuentes oficiales.

Del 1 al 8 de octubre, hubo un promedio diario de 304 millones de viajes transregionales, un crecimiento interanual del 6,3 %, de acuerdo a datos del Ministerio de Transporte recogidos por la agencia oficial Xinhua.

Durante esta festividad, se registraron alrededor de 888 millones de viajes con fines turísticos, un aumento de 123 millones con respecto a los siete días de vacaciones de la ‘Semana dorada’ de 2024.

Según el Ministerio de Cultura y Turismo, el gasto turístico nacional en estos ocho días alcanzó los 113.631 millones de dólares,

Esta cifra representa un crecimiento de 15,4 % más que en el mismo período vacacional del año pasado.

Por su parte, la Administración Nacional de Inmigración reportó un total de 16,34 millones de viajes transfronterizos durante esta ‘Semana dorada’, lo que representa un aumento interanual del 11,5 %.

Con información de EFE.