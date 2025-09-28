Autoridades continúan en la búsqueda de un menor de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral de Guadalupe.

El operativo de búsqueda se reinició desde horas de la mañana de este domingo para dar con el paradero del menor, del cual se desconoce su estado.

Videos compartidos por la Benemérita muestran la fuerza y lo complejo de la búsqueda.

Las autoridades que participan en la búsqueda, aseguran que la gran cantidad de basura en los ríos es el principal obstáculo en las labores.

Las lluvias de las últimas horas complican las labores, motivo por lo que este sábado fueron suspendidas en la tarde.

Cuerpos de rescate buscan al niño con drones y equipo especializado.

