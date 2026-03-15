Keylor Navas volvió a ser protagonista con Pumas tras realizar una atajada decisiva que evitó la derrota de su equipo frente al líder del torneo, Cruz Azul, en la Liga MX.

El conjunto universitario recibió a Cruz Azul en un duelo exigente y muy disputado que terminó igualado 2-2. Sin embargo, el momento clave llegó en el tiempo de reposición.

Cuando se jugaba el minuto 90+6, el equipo visitante tuvo la oportunidad de quedarse con la victoria tras un potente cabezazo dentro del área.

Fue entonces cuando apareció Keylor Navas con sus reflejos para protagonizar una espectacular atajada que salvó a Pumas de la derrota.

Auténtico CINE 🔥⚽



Tremenda atajada de Keylor Navas para evitar la derrota de Pumas ante Cruz Azul en los instantes finales del partido



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La intervención del guardameta tico se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde aficionados y analistas destacaron nuevamente su nivel bajo los tres palos.

La actuación del exjugador del Real Madrid llega además en un momento particular, ya que su posible renovación con Pumas sigue sin definirse, mientras continúa demostrando su importancia dentro del equipo.