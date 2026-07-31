Video: Error de Kevin Briceño le cuesta caro al Cartaginés

El portero Kevin Briceño cometió un error que le costó muy caro al Club Sport Cartaginés en el inicio de la Copa Centroamericana, pues no controló un balón aéreo que terminó con el gol del empate del Municipal de Guatemala.

La acción se dio al minuto 44. Tras un tiro de esquina, el arquero no logra atrapar bien la pelota, quedó cerca del área pequeña y el defensa José Mena no lo pensó dos veces para rematar y poner el 1-1 que quedó al final del compromiso.

Los blanquiazules se enrumbaban a un triunfo fuera de casa en su debut de la Copa Centroamericana, pues se pusieron arriba en el marcador gracias al gol de Randall Cordero que cayó a los 23 minutos de partido.

Este juego correspondió al inicio del Grupo D, donde también se encuentran los equipos de Motagua (Honduras), Verdes (Belice) y el FAS (El Salvador).

El próximo juego del Cartaginés por este certamen será el 12 de agosto cuando reciban al club catracho.