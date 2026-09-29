Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió un video clave sobre un violento asalto a un local comercial, con el objetivo de pedir la colaboración de la ciudadanía para identificar a los responsables.

Los hechos se registraron la noche del pasado 1 de agosto de 2026 en el barrio San Martín de Nicoya, Guanacaste.

En las imágenes captadas por el sistema de monitoreo se observa el momento en que varios sujetos fuertemente armados y con los rostros tapados irrumpieron en el establecimiento. Tras amenazar a los presentes con armas de fuego, obligaron a los clientes a tirarse al suelo para despojarlos de sus pertenencias.

Disparan a la cámara y a un vehículo

La violencia del ataque quedó en evidencia en el material audiovisual, donde se observa a uno de los sospechosos portando lo que aparenta ser un arma de fuego de grueso calibre. En un intento por borrar evidencias, el sujeto disparó directamente contra una de las cámaras de seguridad del comercio antes de escapar.

Una vez fuera del establecimiento, los delincuentes también dispararon contra un vehículo estacionado, cuyo propietario se encontraba dentro del local siendo víctima del atraco. Posterior a la agresión, los hombres abordaron un automóvil de color negro o tonalidad oscura, preliminarmente identificado como un Toyota RAV4 o similar, para darse a la fuga.

Descripción de sospechoso y vehículo

El OIJ busca identificar a uno de los asaltantes, quien cuenta con las siguientes características:

Edad y estatura: Hombre de entre 18 y 30 años, de 1,70 a 1,80 metros de estatura.

Hombre de entre 18 y 30 años, de 1,70 a 1,80 metros de estatura. Vestimenta: Pantalón tipo cargo color gris y camisa manga larga negra o de tono oscuro.

Pantalón tipo cargo color gris y camisa manga larga negra o de tono oscuro. Detalle clave: Cubría gran parte de su rostro y cabeza con un pañuelo tipo shemagh.

Cualquier información que permita identificar a estos sujetos o ubicar el vehículo utilizado en el delito puede ser comunicada de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.