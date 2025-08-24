El costarricense Alonso Martínez fue el culpable que el New York City ganara de visita 0 a 1 ante Cincinnati. Su anotación salió en un contragolpe desde media cancha, balón filtrado que el tico domina entre tres rivales y frente al portero del rival.

No goal is safe from Alonso Martínez 🤩 pic.twitter.com/PazSr9JhQT — New York City FC (@newyorkcityfc) August 24, 2025

El artillero entro de titular y marcó al minuto 55’. Al final jugó todo el partido. De esta forma el orgullo de la Isla de Chira sigue encendido, es el más querido del cuadro de Nueva York y llega en muy buen momento para el juego de la Sele ante Nicaragua, del 5 de setiembre.

El City se ubica en la posición 11 con 44 puntos, a 10 unidades de Philadelphia. El siguiente juego del cuadro neoyorquino será el próximo sábado a las 5:30 de la tarde ante DC United de local.