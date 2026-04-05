Video: el gol con el que un equipo histórico queda Campeón

La Haya, Países Bajos, AFP. – El PSV Eindhoven se convirtió este domingo en el campeón de los Países Bajos por 27ª vez en su historia al término de la 29ª jornada de la Eredivisie.

Estamos a principios de abril pero…



¡PSV ES CAMPEÓN DE LA EREDIVISIE! 🇳🇱🏆



Con un gol agónico al 94 y el empate de Feyenoord, el equipo de Eindhoven gana la liga por segundo año consecutivo.



*Con cinco jornadas por jugarse y 17 puntos de diferencia. pic.twitter.com/UVU2kGKN6X — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 5, 2026

Tras vencer el sábado al FC Utrecht (4-3), los hombres de Peter Bosz aprovecharon el tropiezo del Feyenoord Rotterdam el domingo en Volendam (0-0) para obtener la certeza matemática de proclamarse campeones a cinco jornadas del final de la competición.

Con 23 victorias y tan solo cuatro derrotas, el PSV, con 71 puntos, ha completado una campaña que le permite contar con 17 unidades de ventaja sobre su perseguidor, gracias en particular a un ataque demoledor: 82 goles, es decir, una media de 2,8 tantos por partido.

El internacional marroquí Ismael Saibari y el neerlandés Guus Til, autores respectivamente de 14 y 13 goles, han sido los principales artífices de esta cifra.

El club del Philipsstadion volverá así a la Liga de Campeones la próxima temporada.

Una competición en la que el PSV ha alternado luces y sombras esta temporada, sin lograr superar la fase de liga (28º de 36) pese a gestas como la victoria por 4-1 ante el Liverpool en Anfield y un triunfo con marcador de tenis frente al Nápoles (6-2).

Por detrás del PSV, el Feyenoord lidera el grupo de equipos que luchan por un billete para la Champions.

El club de Rotterdam (54 puntos) encabeza un pelotón compuesto por el NEC Nimega (53), el FC Twente (50), el Ajax (48) y el AZ Alkmaar (45).