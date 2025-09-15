Estados Unidos atacó por segunda ocasión una embarcación que se encontraba trasladando droga desde Venezuela, según lo afirmó el presidente Donald Trump.

El hecho fue confirmado este lunes, y según destacó el mandatario, “el ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres en combate”.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, destacó Trump.

"This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility…." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/WhOdu8L68n — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025

El presidente afirmó que el suceso se dio mientras los “narcoterroristas venezolanos” se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.

“Estos cárteles del narcotráfico, extremadamente violentos, REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales del país”, afirmó.

Trump aprovechó y realizó un llamado para aquellos que están transportando drogas que “pueden matar a los estadounidenses”.