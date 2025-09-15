Estados Unidos atacó por segunda ocasión una embarcación que se encontraba trasladando droga desde Venezuela, según lo afirmó el presidente Donald Trump.
El hecho fue confirmado este lunes, y según destacó el mandatario, “el ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres en combate”.
“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, positivamente identificados, en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, destacó Trump.
El presidente afirmó que el suceso se dio mientras los “narcoterroristas venezolanos” se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.
“Estos cárteles del narcotráfico, extremadamente violentos, REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales del país”, afirmó.
Trump aprovechó y realizó un llamado para aquellos que están transportando drogas que “pueden matar a los estadounidenses”.
“¡LO ESTAMOS PERSIGUIENDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses”, confirmó.