Video: EDUS incorpora dos nuevas funciones

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La aplicación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) incorporó dos nuevas funciones para facilitar el acceso a sus servicios y promover hábitos saludables entre la población.

Una de las novedades permite ingresar mediante la firma digital móvil, con el sistema GAUDI, que verifica la identidad de la persona antes de autorizar el acceso.

Para utilizar esta opción, el usuario debe seleccionar el ingreso con firma digital móvil en EDUS y revisar la notificación que recibe en el teléfono asociado. Luego, debe elegir el código correspondiente en GAUDI Móvil e ingresar el PIN de su firma digital para confirmar su identidad.

La segunda función permite consultar los pasos registrados durante el día en la sección Actividades de salud de la aplicación. Esta herramienta busca motivar a las personas a moverse más y prestar atención a su actividad física cotidiana.

El doctor Eduardo Rodríguez Cubillo, responsable funcional de EDUS, explicó que estas mejoras buscan ofrecer mayor seguridad y promover una participación más activa de las personas en el cuidado de su salud.

Además, recomendó aumentar la actividad física de manera progresiva. Por ejemplo, si una persona camina alrededor de 3.000 pasos diarios, puede comenzar por incrementar esa cantidad poco a poco, en lugar de fijarse de inmediato una meta de 10.000 pasos.

Por su parte, el doctor Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señaló que fomentar la actividad física y los estilos de vida saludables forma parte de las acciones para fortalecer la atención primaria en salud.