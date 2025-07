Marvin Solano, técnico del Luis Ángel Firpo del fútbol salvadoreño, vivió un momento de tensión hace unos días en uno de sus partidos.

El entrenador costarricense fue agredido por el futbolista Walter Guevara del Zacatecoluca cuando intentaba hacer un saque de banda.

Solano, quien se encontraba dando indicaciones dentro del área técnica, recibió el impacto del jugador contrario, lo que generó una trifulca entre los jugadores.

Ante esta acción, el jugador fue expulsado y suspendido por 4 partidos.

Marvin Solano ya habló sobre el incidente, y lo sintió “como un tren que venía hacia mí”.

“Cuando veo el video me da risa. El fútbol es para otras cosas… no porque fue hacia mí. Un jugador que el equipo de ellos lo necesita, que acaba de entrar, tuvo una actitud tan extraña al expulsarse. No me pasó nada por dicha, pero es peligroso. El fútbol es de lucha a lucha pero sanamente. Me empuja fuerte, sentí como un tren que venía pero por dicha no pasó a más”, expresó Solano.