Video: Don Francisco le da consejo a tica en pleno show en vivo

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El reconocido presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, le dio un consejo de crecimiento personal a una costarricense durante un segmento del programa Gigantes con Don Francisco, en una conversación que giró en torno al amor, los sueños y la perseverancia.

El momento comenzó cuando el conductor le preguntó a Fernanda de dónde era. Al escuchar que provenía de Costa Rica, le planteó una pregunta: ¿qué debía elegir primero, estar soltera o perseguir sus sueños?

“Siempre ir por tus sueños. Eso es lo más importante, tienes que seguir tus sueños”, respondió el presentador, antes de preguntarle cuál era su mayor meta.

La joven le contó que quería convertirse en empresaria y aseguró que su prioridad era cumplir sus objetivos personales. Ante esa respuesta, el conductor le aconsejó mantener el rumbo hacia su meta.

“Ese lo tienes que perseguir y junto con eso va a llegar el amor”, le dijo.

También, otra mujer del público, explicó que está empezando en redes sociales, por lo que aprovechó para pedirle un consejo sobre el trabajo en los medios de comunicación.

La respuesta del presentador fue directa. “En este trabajo de la comunicación, la perseverancia es fundamental. Si usted es perseverante y sigue sus sueños, lo va a lograr”, concluyó.

El intercambio se convirtió en un momento de orientación personal dentro del espacio televisivo, en el que la costarricense pudo conversar cara a cara con una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.

El regreso de Don Francisco a la televisión

Gigantes con Don Francisco marca el regreso de Mario Kreutzberger de 85 años, a un formato de entretenimiento televisivo con entrevistas a personalidades, presentaciones musicales en vivo y otros segmentos dirigidos al público familiar.

El presentador alcanzó reconocimiento internacional gracias a Sábado gigante, programa que permaneció al aire durante más de 53 años y emitió su último episodio en septiembre de 2015.